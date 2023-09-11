Европа переживает нашествие волков. И думает, не пора ли менять правила охоты

Можно сказать, что волки последовательно проникают на все территории, оставленные человеком: в Испании их стаи бродят по вымершим деревням, они также обосновались в заброшенных военных объектах, построенных на границе бывшего «железного занавеса». (Как на их популяцию повлияла война в Украине, пока не известно, но с определенной долей вероятности можно предположить, что они потянулись на Запад).

В начале нулевых польские волки перешли границу с Германией, где сейчас насчитывается около полутора сотен волчьих стай. Повсюду картина примерно одна и та же: откуда уходит человек, туда приходит волк.

Слишком много

Волчья стая в центральной Италии Фото: Getty Images

Идея возвращения сверххищников в оставшиеся очаги дикой природы густонаселенных европейских стран хороша ровно до тех пор, пока хищник послушно занимает отведенную ему природой экологическую нишу и не покушается на ареал человека.

Взять ту же Италию, куда волков вернули в надежде, что они помогут держать под контролем диких кабанов и оленей, которые наносили немалый урон фермерским угодьям. Но дело в том, что и олени с кабанами тоже умнеют и постепенно вырабатывают способы, как держаться от волков подальше. Эта смена моделей поведения называется экологией страха и имеет влияние не только на непосредственную добычу хищников, но и на экосистему в целом.