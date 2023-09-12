У границы с Россией готовится амбициозный проект парка солнечных панелей

"Мы сделали выбор в пользу земель крестьянского хозяйства Котини, так как они находятся на самой границе и вдоль них проходит высоковольтная электролиния, соединенная с Россией. Сейчас уже стала более ясной картина, какие территории и в каком объеме мы будем использовать - в настоящий момент обозначено 650 гектаров. Они не находятся в одном месте, а разбросаны по всей Шкилбенской волости, и их соединят кабельные линии, которые достигнут протяженности 8000 километров, а поверхность плоскостей панелей составит 245 гектаров", - отметил руководитель проекта ООО PurpleGreen Energy B Юрис Германис, подчеркнув, что до сих пор ему не приходилось руководить столь масштабным проектом, в котором объем произведенной электроэнергии в год оценивается в 490 000 мегаватт, что позволит снабдить ею около 165 000 домохозяйств.