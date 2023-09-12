У границы с Россией готовится амбициозный проект парка солнечных панелей

В Балвском крае у границы с Россией реализуется масштабный проект парка солнечных панелей с мощностью номинального подключения 400 мегаватт (это эквивалентно объему производства Рижской ГЭС). Также предусмотрено строительство новой подстанции, которая позволит прекратить пользоваться российским электричеством и отключиться от российских электросетей, пишет Diena.
Строительство объекта начнется в следующем году, а завершить его намечено в 2026 году.
Для реализации этого плана придется вложить несколько сотен миллионов евро.
Первые шаги по продвижению проекта уже сделаны, залог в размере двух миллионов евро также внесен.
Во главу списка приоритетов самоуправления Балвского края входит не только развитие сельского хозяйства, но и энергетики, с акцентом на проектах ветропарков и солнечных станций. То, что плотность населения в крае меньше, чем в других местах Латвии, и имеется много лесных территорий, является определенным преимуществом, отметил председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов (Латгальская партия) и добавил: чем больше в других регионах будет тормозиться реализация проектов по получению этой альтернативной энергии, тем лучше для Балвского края - легче будет осуществить их здесь.
Известным плюсом является и Латгальская специальная экономическая зона - это позволяет предоставлять предпринимателям значительные налоговые скидки.
Для создания крупнейшего в Балтии парка солнечных панелей в приграничной зоне сдано в аренду 1100 га сельскохозяйственных земель, принадлежащих крестьянскому хозяйству Котини.
"Мы сделали выбор в пользу земель крестьянского хозяйства Котини, так как они находятся на самой границе и вдоль них проходит высоковольтная электролиния, соединенная с Россией. Сейчас уже стала более ясной картина, какие территории и в каком объеме мы будем использовать - в настоящий момент обозначено 650 гектаров. Они не находятся в одном месте, а разбросаны по всей Шкилбенской волости, и их соединят кабельные линии, которые достигнут протяженности 8000 километров, а поверхность плоскостей панелей составит 245 гектаров", - отметил руководитель проекта ООО PurpleGreen Energy B Юрис Германис, подчеркнув, что до сих пор ему не приходилось руководить столь масштабным проектом, в котором объем произведенной электроэнергии в год оценивается в 490 000 мегаватт, что позволит снабдить ею около 165 000 домохозяйств.
В других местах Латвии под его руководством были построены более скромные парки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!