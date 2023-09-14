В Египте акула снова напала на человека. Пострадавшей ампутировали руку

Девушка вместе с парнем купалась около пляжа при отеле, когда акула напала на нее. Очевидцы вытащили ее из воды, а потом безуспешно пытались поймать акулу с гарпуном.

Девушку госпитализировали в бессознательном состоянии, но сейчас ее состояние стабилизировалось.

Пострадавшей пришлось ампутировать руку, пишет издание El Manshar.

Один из двух городских пляжей был временно закрыт. Сейчас формируется специальная комиссия для выяснения причин произошедшего и обследования прибрежной зоны.

Это не первый случай нападения акулы на людей в Египте в этом году. 8 июня 23-летний россиянин Владимир Попов погиб после нападения акулы в районе городского пляжа Хургады.

В момент нападения молодой человек находился в 25-30 метрах от берега. Через полтора часа после несчастного случая акулу выловили в прибрежных водах. Ее чучело выставят в музее.