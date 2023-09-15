До 2500 евро в месяц: Чакша обещает добиться повышения зарплат учителей в течение трех лет

"Мой план на этот период - добиться, чтобы зарплата хорошего учителя достигла конкурентоспособного уровня - 2500 евро в месяц", - сказала Чакша.

Она отметила, что самые большие проблемы в сфере образования остаются неизменными - необходимо повышать качество образования на всех его уровнях и увеличивать соответствующее финансирование. Это нельзя рассматривать в отрыве от развития содержания образования, что в свою очередь требует не только дополнительного финансирования, но и значительных временных ресурсов.

Важной задачей Чакша также считает формирование в Латвии единой школы, которое было начато 1 сентября.

"Сегрегация детей в школах должна быть прекращена. В разных самоуправлениях ситуация разная. Все должны понять, что больше не будет никаких отступлений и мы не будем закрывать глаза на фактическую ситуацию в школах", - подчеркнула министр, добавив, что введение латышского языка в школах, ранее реализовавших программы нацменьшинств, будет поддерживаться правительством как сейчас, так и в будущем.