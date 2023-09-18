Домохозяйствам компенсируют часть фиксированной платы тарифа Sadales tīkls

Об этом сегодня после заседания коалиции сообщили журналистам премьер-министр Эвика Силиня, министр экономики Виктор Валайнис и министр сообщения Каспар Бришкенс.

О передаче соответствующих поправок к закону на рассмотрение Сейма во вторник, 19 сентября, планируется принять решение на заседании правительства.

А до 1 ноября от ответственных министерств ожидаются предложения, как в следующем году решить проблему роста тарифов Sadales tīkls для физических лиц, отметила Силиня.

В качестве возможных решений с 2024 года глава правительства назвала как возможный пересмотр тарифов Sadales tīkls, так и поиск финансовых источников для компенсации резкого роста тарифов.

Валайнис, со своей стороны, сделал предположение о возможности снижения тарифов на электроэнергию с 1 января или раньше.

Силиня также напомнила, что примерно 90 000 - 100 000 защищенных пользователей уже пользуются дополнительной поддержкой в размере пяти евро, включенной в ежемесячные счета за электроэнергию.

Ранее недовольство части населения вызвали новые, пропорционально значительно более высокие тарифы Sadales tīkls.

Как сообщалось, с 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги Sadales tīkls и оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls.

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на население будет разным в зависимости от параметров подключения и потребления.

Для владельцев квартир с подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро в месяц без учета налога на добавленную стоимость (PVN). Такой же прирост ожидается у владельцев частных домов с подключением 1F и потреблением 125 кВтч в месяц.

Увеличение счета за электроэнергию для владельцев частных домов с подключением 3F будет разным - от 12-15 евро до 18 евро без учета PVN.