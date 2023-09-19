МИД потребует у России объяснений из-за задержки с выплатой пенсий своим гражданам в Латвии

Как указал министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, Россия не выполняет свои обязательства перед проживающими в Латвии получателями российских пенсий, не обеспечив перевод средств.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задержится в связи с тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не получены денежные средства, сообщили в Министерстве благосостояния.

Пенсии российским гражданам выплачиваются через Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Фонд пенсионного и социального страхования РФ сообщил VSAA, что ведется поиск решения, которое позволит России осуществить перевод денег для выплаты пенсий. Как только указанные средства будут получены, VSAA обеспечит их выплату.

В случаях, если задержка выплаты российских пенсий вызвала у их получателей проблемы с удовлетворением неотложных повседневных потребностей, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.

VSAA перечисляет российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором о сотрудничестве между Латвией и Россией в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

В июне 2023 года российские пенсии за второй квартал получили 10 300 человек, средний размер пенсии составил 133,72 евро. За третий квартал российские пенсии должны быть выплачены 10 474 гражданам РФ.