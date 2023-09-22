Мужчинам о трансплантации волос – облысение можно победить

Почему выпадают волосы?

Алопеция или усиленное выпадение волос затрагивает как мужчин, так и женщин, однако мужчинам потерю волос замаскировать сложнее. Выпадение волос чаще всего связано с:

генетикой;

старением;

хроническими болезнями;

длительным стрессом;

и другими факторами.

Что делать, если шампунь и другие средства не помогают?

Если не удается стимулировать рост волос терапевтическими методами, волосы можно пересадить, используя волосы с затылочной части самого клиента. В этой зоне волосы не подвержены выпадению, и они сохраняют эту особенности после пересадки в другую зону. В «Veselības centrs 4» трансплантацию волос выполняет команда с самым большим опытом в Балтии. Команду возглавляет Др. Илзе Рунце, которая работает в этой области уже 10 лет и провела более 1000 операций, используя самый эффективный в мире метод пересадки волос FUE.

Метод пересадки волос FUE