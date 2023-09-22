В Таллиннском зоопарке усыпили последнего носорога

14-летняя самка восточноафриканского носорога Кибиби, которая с начала сентября боролась с проблемами со здоровьем из-за травмы ноги, скончалась в пятницу в Таллиннском зоопарке. Команда ветеринаров, лечившая Кибиби после оценки состояния животного приняла решение усыпить носорога.
По словам исполняющей обязанности директора Таллиннского зоопарка Катрин Тыру, семья зоопарка скорбит.
"Нам неописуемо жаль, что, по мнению ветеринаров, надежды на выздоровление Кибиби не было, а эвтаназия была единственным решением, позволяющим животному избежать дальнейших страданий. В течение нескольких месяцев по стечению очень плохих обстоятельств мы потеряли обоих наших носорогов, и теперь, в свете случившегося, нам приходится тщательно анализировать наши рабочие процессы и обеспечение благополучия животных", - сказала Тыру.
В зоопарке объяснили, что Кибиби, который начал хромать в начале сентября, находился на лечении и под постоянным наблюдением ветеринаров и персонала. Благодаря этому состояние здоровья носорога улучшилось и он хорошо двигался. Лечение продолжалось, но состояние Кибиби было нестабильным.
В некоторые дни он мог ходить, пить воду и успешно есть, но были дни, когда он не потреблял достаточно еды или жидкости самостоятельно. Однако в минувшие выходные Кибиби выглядел совершенно здоровым.
"По плану, составленному лечащим врачом, животное должно было находиться в теплом закрытом помещении в течение ночи на понедельник. Животному также была предоставлена возможность выйти на улицу в ночное время, а Кибиби выбрал для ночлега уличный вольер из-за чего у него произошло сильное переохлаждение, и его здоровье резко ухудшилось", - говорится в пресс-релизе.
"К сожалению, состояние здоровья Кибиби ухудшилось. С тяжелым сердцем ветеринары приняли решение усыпить животное, чтобы оно не страдало. Результаты вскрытия дадут более детальное представление о проблемах со здоровьем животного".
Таллиннский зоопарк поблагодарил сотрудников Эстонского университета естественных наук и зоопарка, участвовавших в лечении животного, и выразил соболезнование им и сотрудникам зоотдела, круглосуточно следившим за Кибиби.
Самка носорога Кибиби родилась в Крефельдском зоопарке 4 июля 2010 года. Кибиби прибыла в Таллиннский зоопарк 27 апреля 2013 года, а 3 июня 2017 года у нее родился сын Кибета. Кибиби прекрасно вжилась в роль матери и крайне заботливо относилась к потомству, сообщили в зоопарке.
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