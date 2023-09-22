В Таллиннском зоопарке усыпили последнего носорога

По словам исполняющей обязанности директора Таллиннского зоопарка Катрин Тыру, семья зоопарка скорбит.

"Нам неописуемо жаль, что, по мнению ветеринаров, надежды на выздоровление Кибиби не было, а эвтаназия была единственным решением, позволяющим животному избежать дальнейших страданий. В течение нескольких месяцев по стечению очень плохих обстоятельств мы потеряли обоих наших носорогов, и теперь, в свете случившегося, нам приходится тщательно анализировать наши рабочие процессы и обеспечение благополучия животных", - сказала Тыру.

В зоопарке объяснили, что Кибиби, который начал хромать в начале сентября, находился на лечении и под постоянным наблюдением ветеринаров и персонала. Благодаря этому состояние здоровья носорога улучшилось и он хорошо двигался. Лечение продолжалось, но состояние Кибиби было нестабильным.

В некоторые дни он мог ходить, пить воду и успешно есть, но были дни, когда он не потреблял достаточно еды или жидкости самостоятельно. Однако в минувшие выходные Кибиби выглядел совершенно здоровым.