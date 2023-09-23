Зонд НАСА заснял мощную солнечную вспышку

Солнечному зонду НАСА Parker Solar Probe удалось пролететь сквозь мощную солнечную вспышку и по пути снять видео. Солнечный процесс такого рода впервые был заснят на видео настолько близко.
Такие вспышки на Солнце образуются, когда из его атмосферы выходят струи чрезвычайно горячей плазмы. Они состоят из заряженных частиц, которые в некоторых случаях могут нанести вред спутникам Земли и средствам связи. НАСА пишет, что это одна из самых мощных солнечных вспышек за всю историю.
Видео: Съемки зонда НАСА
Ученым очень повезло, что зонд оказался в нужном месте в нужное время и не получил повреждений. Зонд был специально создан для изучения Солнца. Это не только самый быстрый космический корабль в истории освоения космоса, но и самый близкий к Солнцу. Он расположен примерно в 6,4 миллиона километров от поверхности Солнца. Зонд оснащен большим тепловым экраном, а также автономными системами, защищающими его от солнечных излучений. Это уже позволило ученым получить представление о происхождении различных солнечных явлениях, таких как солнечный ветер.
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