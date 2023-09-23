Зонд НАСА заснял мощную солнечную вспышку

Такие вспышки на Солнце образуются, когда из его атмосферы выходят струи чрезвычайно горячей плазмы. Они состоят из заряженных частиц, которые в некоторых случаях могут нанести вред спутникам Земли и средствам связи. НАСА пишет, что это одна из самых мощных солнечных вспышек за всю историю.

Ученым очень повезло, что зонд оказался в нужном месте в нужное время и не получил повреждений. Зонд был специально создан для изучения Солнца. Это не только самый быстрый космический корабль в истории освоения космоса, но и самый близкий к Солнцу. Он расположен примерно в 6,4 миллиона километров от поверхности Солнца. Зонд оснащен большим тепловым экраном, а также автономными системами, защищающими его от солнечных излучений. Это уже позволило ученым получить представление о происхождении различных солнечных явлениях, таких как солнечный ветер.