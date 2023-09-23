На далекой планете, возможно, могли быть обнаружены следы жизни

Телескоп способен анализировать свет, проходящий через атмосферу далекой планеты. Подробную информацию о составе можно получить, разделив свет на отдельные частоты - точно так же, как призма, образующая спектр радуги.

Если часть полученного спектра отсутствует, значит, он был поглощен химическими веществами в атмосфере планеты, что позволяет исследователям узнать его состав.

Фото: AP/Scanpix

Это достижение тем более примечательно, что планета находится на расстоянии более 1,1 миллиарда километров, поэтому количество света, попадающего в космический телескоп, ничтожно.

Несмотря на это, спектральный анализ обнаружил не только ДМСО, но также метан и углекислый газ. Соотношение CO2 и метана может указывать на то, что под богатой водородом атмосферой находится океан воды.

Рецепт для зарождения жизни

Способность планеты поддерживать жизнь зависит от ее температуры, углерода и, возможно, присутствия жидкой воды. Наблюдения телескопа показывают, что планета K2-18b соответствует всем этим характеристикам.

Но то, что на планете есть потенциал для поддержания жизни, не означает, что она там существует, поэтому потенциальное присутствие ДМСО кажется таким важным.

К2-18б почти в девять раз больше Земли.