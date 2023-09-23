На далекой планете, возможно, могли быть обнаружены следы жизни

Космический телескоп "Джеймс Уэбб", возможно, обнаружил признаки жизни на далекой планете.
Молекула диметилсульфида (ДМСО), возможно, была обнаружена на планете К2-18b. На Земле эта молекула образуется в результате жизненных процессов.
Однако исследователи подчеркивают, что для подтверждения существования молекулы на планете, находящейся в 120 световых годах от нас, необходимы дополнительные данные.
Астрономы также обнаружили наличие метана и CO2 в атмосфере планеты. Открытие этих газов может означать, что на планете существует водный океан.
Профессор Кембриджского университета и руководитель исследования Нику Мадхусудан рассказал BBC News, что вся его команда была шокирована, когда увидела результаты.
"На Земле ДМСО производится только жизнью. В земной атмосфере большая часть его выделяется фитопланктоном океана", - сказал он.
Однако профессор назвал открытие ДМСО предварительным и сказал, что потребуются дополнительные данные, чтобы действительно подтвердить присутствие этой молекулы. Такие результаты ожидаются через год.
Впервые астрономы обнаружили возможное присутствие молекулы диметилсульфида на планете, вращающейся вокруг далекой звезды. Однако к полученным результатам следует относиться с осторожностью. Например, в 2020 году было сделано заявление о наличии молекулы фосфина в облаках Венеры. Год спустя это открытие подверглось критике.
Телескоп способен анализировать свет, проходящий через атмосферу далекой планеты. Подробную информацию о составе можно получить, разделив свет на отдельные частоты - точно так же, как призма, образующая спектр радуги.
Если часть полученного спектра отсутствует, значит, он был поглощен химическими веществами в атмосфере планеты, что позволяет исследователям узнать его состав.
Это достижение тем более примечательно, что планета находится на расстоянии более 1,1 миллиарда километров, поэтому количество света, попадающего в космический телескоп, ничтожно.
Несмотря на это, спектральный анализ обнаружил не только ДМСО, но также метан и углекислый газ. Соотношение CO2 и метана может указывать на то, что под богатой водородом атмосферой находится океан воды.
Рецепт для зарождения жизни
Способность планеты поддерживать жизнь зависит от ее температуры, углерода и, возможно, присутствия жидкой воды. Наблюдения телескопа показывают, что планета K2-18b соответствует всем этим характеристикам.
Но то, что на планете есть потенциал для поддержания жизни, не означает, что она там существует, поэтому потенциальное присутствие ДМСО кажется таким важным.
К2-18б почти в девять раз больше Земли.
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