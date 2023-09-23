Сб, 23.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Аэропорт "Рига" построит новый терминал. Как он будет выглядеть?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Строительство нового терминала аэропорта
Строительство нового терминала аэропорта Фото: Ekrānuzņēmums no video

Международный аэропорт "Рига" объявил об обсуждении квалификационных требований для конкурса на строительство нового терминала. Представители аэропорта также опубликовали новое видео того, как будет выглядеть новый терминал.

Видео: Визуализация нового терминала аэропорта "Рига"

Новое здание терминала аэропорта "Рига" с современным залом регистрации пассажиров, зоной безопасности и пограничного контроля, магазинами и кафе, комплексом по обработке багажа, новыми подъездными путями для частного и общественного транспорта, многоэтажной автостоянкой и соединение с железнодорожной станцией Rail Baltica, станет шестым этапом в развитии аэропорта, а общий объем строительства составит более 45 000 квадратных метров.

Инвестиции оцениваются в 167 миллионов евро.

"Это по-настоящему амбициозный проект будущего аэропорта со значительным объемом инвестиций, который необходим для того, чтобы аэропорт "Рига" превратился в авиационный центр Северной Европы. Приглашаем представителей строительной отрасли уже сейчас, до объявления конкурса, принять участие в обсуждении, чтобы разработать максимально полную и качественную документацию по этой важной закупке и узнать возможности потенциальных участников конкурса", - сказала руководитель аэропорта Лайла Одиня.

Заинтересованные поставщики могут присылать свои комментарии до 3 октября  (включительно),

После сбора предложений будет объявлена ​​квалификация претендентов, а затем состоится второй раунд - подача заявок.

В настоящее время планируется, что контракт на строительство может быть заключен в конце лета 2024 года, когда строительные работы должны будут начаться. Строительство будет проходить в несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывность работы аэропорта.

Информация, опубликованная в Бюро по надзору за закупками, показывает, что в рамках строительных работ планируется расширение существующего терминала на восток от существующего комплекса, а также реконструкция существующих помещений терминала. Реализация строительного проекта запланирована в девять этапов строительства.

Основные строительные работы будут включать расширение общественной части пассажирского терминала, включая зал регистрации, контроля безопасности, выдачу багажа и зал прилета, расширение терминала для системы обработки багажа (BAS), реконструкцию существующего здания терминала в секторах E, F и D, дорожные и парковочные решения, включая новую эстакаду на уровне вылета и многоэтажный паркинг, а также подземный тоннель для со зданием вокзала Rail Baltica.

Этим летом Одиня рассказал в интервью агентству LETA, что работы по строительству шестой очереди аэропорта "Рига" обойдутся примерно в 200 миллионов евро.

Ожидается, что строительство продлится примерно 36 месяцев, но вместе с работами по благоустройству весь процесс может занять 3-4 года. Ожидается, что примерно в это же время будет завершено строительство железнодорожной станции Rail Baltica рядом с аэропортом.

Также Одиня напомнила, что в следующем году здание аэропорта отметит свое 50-летие, и, к сожалению, за эти 50 лет в этой общественной части мало что изменилось. Поэтому пропускная способность аэропорта недостаточна.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх