Видео ⟩ Аэропорт "Рига" построит новый терминал. Как он будет выглядеть?

Международный аэропорт "Рига" объявил об обсуждении квалификационных требований для конкурса на строительство нового терминала. Представители аэропорта также опубликовали новое видео того, как будет выглядеть новый терминал.
Видео: Визуализация нового терминала аэропорта "Рига"
Новое здание терминала аэропорта "Рига" с современным залом регистрации пассажиров, зоной безопасности и пограничного контроля, магазинами и кафе, комплексом по обработке багажа, новыми подъездными путями для частного и общественного транспорта, многоэтажной автостоянкой и соединение с железнодорожной станцией Rail Baltica, станет шестым этапом в развитии аэропорта, а общий объем строительства составит более 45 000 квадратных метров.
Инвестиции оцениваются в 167 миллионов евро.
"Это по-настоящему амбициозный проект будущего аэропорта со значительным объемом инвестиций, который необходим для того, чтобы аэропорт "Рига" превратился в авиационный центр Северной Европы. Приглашаем представителей строительной отрасли уже сейчас, до объявления конкурса, принять участие в обсуждении, чтобы разработать максимально полную и качественную документацию по этой важной закупке и узнать возможности потенциальных участников конкурса", - сказала руководитель аэропорта Лайла Одиня.
Заинтересованные поставщики могут присылать свои комментарии до 3 октября (включительно),
После сбора предложений будет объявлена квалификация претендентов, а затем состоится второй раунд - подача заявок.
В настоящее время планируется, что контракт на строительство может быть заключен в конце лета 2024 года, когда строительные работы должны будут начаться. Строительство будет проходить в несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывность работы аэропорта.
Информация, опубликованная в Бюро по надзору за закупками, показывает, что в рамках строительных работ планируется расширение существующего терминала на восток от существующего комплекса, а также реконструкция существующих помещений терминала. Реализация строительного проекта запланирована в девять этапов строительства.
Основные строительные работы будут включать расширение общественной части пассажирского терминала, включая зал регистрации, контроля безопасности, выдачу багажа и зал прилета, расширение терминала для системы обработки багажа (BAS), реконструкцию существующего здания терминала в секторах E, F и D, дорожные и парковочные решения, включая новую эстакаду на уровне вылета и многоэтажный паркинг, а также подземный тоннель для со зданием вокзала Rail Baltica.
Этим летом Одиня рассказал в интервью агентству LETA, что работы по строительству шестой очереди аэропорта "Рига" обойдутся примерно в 200 миллионов евро.
Ожидается, что строительство продлится примерно 36 месяцев, но вместе с работами по благоустройству весь процесс может занять 3-4 года. Ожидается, что примерно в это же время будет завершено строительство железнодорожной станции Rail Baltica рядом с аэропортом.
Также Одиня напомнила, что в следующем году здание аэропорта отметит свое 50-летие, и, к сожалению, за эти 50 лет в этой общественной части мало что изменилось. Поэтому пропускная способность аэропорта недостаточна.
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