Видео ⟩ Аэропорт "Рига" построит новый терминал. Как он будет выглядеть?

Информация, опубликованная в Бюро по надзору за закупками, показывает, что в рамках строительных работ планируется расширение существующего терминала на восток от существующего комплекса, а также реконструкция существующих помещений терминала. Реализация строительного проекта запланирована в девять этапов строительства.

Основные строительные работы будут включать расширение общественной части пассажирского терминала, включая зал регистрации, контроля безопасности, выдачу багажа и зал прилета, расширение терминала для системы обработки багажа (BAS), реконструкцию существующего здания терминала в секторах E, F и D, дорожные и парковочные решения, включая новую эстакаду на уровне вылета и многоэтажный паркинг, а также подземный тоннель для со зданием вокзала Rail Baltica.

Этим летом Одиня рассказал в интервью агентству LETA, что работы по строительству шестой очереди аэропорта "Рига" обойдутся примерно в 200 миллионов евро.

Ожидается, что строительство продлится примерно 36 месяцев, но вместе с работами по благоустройству весь процесс может занять 3-4 года. Ожидается, что примерно в это же время будет завершено строительство железнодорожной станции Rail Baltica рядом с аэропортом.

Также Одиня напомнила, что в следующем году здание аэропорта отметит свое 50-летие, и, к сожалению, за эти 50 лет в этой общественной части мало что изменилось. Поэтому пропускная способность аэропорта недостаточна.