Видео ⟩ В Сеть попало видео, на котором голубь врезается в человека

Журналистам и ведущим передачи настолько понравился видеоролик, что они попросили показать его дважды. Их восхитил тот факт, что удар голубя можно увидеть с нескольких сторон.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина спокойно идет к магазину, ничего не подозревая. Но внезапно появляется голубь и врезается ему в голову.

На видеозаписи видно, что ни голубь, ни человек в ходе инцидента не пострадали.

Главный "герой" забавного инцидента, житель Ноттингема, рассказал журналистам, что в момент инцидента он ходил по магазинам.

По его словам, удар не был особенно болезненным. "По ощущениям это было примерно как удар подушкой", - поделился мужчина.