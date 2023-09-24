Видео ⟩ В Сеть попало видео, на котором голубь врезается в человека

Британская утренняя программа новостей BBC Breakfast показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых голубь в полете ударил человека по голове, сообщает BBC.
Журналистам и ведущим передачи настолько понравился видеоролик, что они попросили показать его дважды. Их восхитил тот факт, что удар голубя можно увидеть с нескольких сторон.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина спокойно идет к магазину, ничего не подозревая. Но внезапно появляется голубь и врезается ему в голову.
На видеозаписи видно, что ни голубь, ни человек в ходе инцидента не пострадали.
Главный "герой" забавного инцидента, житель Ноттингема, рассказал журналистам, что в момент инцидента он ходил по магазинам.
По его словам, удар не был особенно болезненным. "По ощущениям это было примерно как удар подушкой", - поделился мужчина.
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