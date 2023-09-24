Латвия победила в одном из классов на чемпионате мира по космическим моделям

Скуя сообщила, что процесс подготовки был трудоемким и сложным: нужно было изготовить новые формы и бесчисленные модели самолетов и ракет, которые следовало адаптировать не только к специфическим требованиям США, но и к экстремально жаркой погоде. Модели изготавливались из специфического материала, используемого в космической и авиационной отраслях, таких как углеродное волокно, кевлар, каптон, бальза и другие.