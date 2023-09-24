Латвия победила в одном из классов на чемпионате мира по космическим моделям

На чемпионате мира по космическим моделям старшая команда сборной Латвии заняла первое место в мире в классе S8P - радиоуправляемых планеров с ракетными двигателями - опередив две крупнейшие ракетные державы США и Китай, сообщила агентству LETA представитель сборной Инга Скуя.
Соревнования проходили летом в Остине, штат Техас, США, в них приняли участие сборные 18 стран. Латвию представляли воспитанники и преподаватели дома технического творчества "Annas 2".
Скуя сообщила, что процесс подготовки был трудоемким и сложным: нужно было изготовить новые формы и бесчисленные модели самолетов и ракет, которые следовало адаптировать не только к специфическим требованиям США, но и к экстремально жаркой погоде. Модели изготавливались из специфического материала, используемого в космической и авиационной отраслях, таких как углеродное волокно, кевлар, каптон, бальза и другие.
Представитель сборной отметила, что в Латвию вернулся переходящий кубок. Он останется здесь до следующего чемпионата мира, который пройдет через два года в Сербии.
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