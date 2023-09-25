Глава Virši-A: причин для снижения цен на топливо в ближайшее время нет

В Латвии нет реальных оснований для снижения цен на топливо в ближайшее время, заявил в программе 900 sekundes телеканала TV3 председатель правления Virši-A Янис Виба.
"Что произойдет в будущем? Это абсолютная лотерея. Никто не может сказать, но я могу только субъективно предположить, что нет никаких реальных оснований думать, что цены на топливо в ближайшее время снизятся", - сказал Виба.
Он добавил, что с июня этого года цены на топливо выросли чуть более чем на 20%.
Среди основных причин роста розничных цен на топливо Виба назвал решение Саудовской Аравии и России ограничить добычу нефти, что делается для повышения цены на нефть на рынке. "В принципе, на данный момент им это удается - цена барреля может приблизиться и к 100 долларам США, тогда как сейчас она составляет 93-94 доллара США", - добавил он.
Также на цену топлива влияет и тот факт, что евро ослаб по отношению к доллару США, а значит, для покупки нефти требуется больше евро. Цена топлива также определяется экономической ситуацией. Хотя сейчас много говорят о рецессии, ее нет, и спрос на топливо остается достаточно высоким, а предложение сокращается.
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