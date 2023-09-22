На латвийский рынок электроэнергии вышел новый игрок

"С 2021 года мы предлагаем возможность приобретения электроэнергии юридическим потребителям, а сегодня очень рады поделиться новостью о том, что готовы предложить возможность приобретения электроэнергии для своего дома каждому жителю Латвии, - говорит председатель правления Virši Янис Виба. - Следующим шагом в развитии энергетического сегмента мы видим продажу продуктов природного газа, которую планируем начать в 2024 году".

По информации компании, Virši предоставляют потребителям электроэнергии конкурентоспособное предложение и гибкие условия сотрудничества. У клиентов есть возможность выбрать привычные для домохозяйств договоры на продукты с фиксированной или динамической ценой, а также один из пакетов, предлагаемых Virši, - совмещение покупки электроэнергии с выгодными ценами на топливо и предложениями в магазинах сети.

"В первые годы после ликвидации регулируемых цен в 2015 году активность латвийских домохозяйств при выборе торговца электроэнергией была низкой, но в последние 24 месяца беспрецедентные рыночные цены заставили почти каждого латвийца сосредоточиться на выборе наиболее подходящего торговца", - говорит руководитель энергетического сегмента Virši Янис Бетерс.

У каждого продукта компании - свои преимущества, с ними можно ознакомиться на домашней странице Virši. Также подать заявку на приобретение выбранного продукта можно онлайн.

Закон предусматривает, что торговца электроэнергией можно менять один раз в месяц до 15 числа каждого месяца, и получать электроэнергию от нового торговца с 1 числа следующего месяца.