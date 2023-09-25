20 поставщиков теплоэнергии в октябре снизят свои тарифы

Он также отметил, что тарифы на теплоснабжение для коммерсантов снижаются разными темпами, в том числе у тех коммерсантов, у которых летом тарифы были ниже, теперь в отдельных случаях в тарифах наблюдается небольшой рост.

В целом тарифы на теплоэнергию с конца прошлого года демонстрируют тенденцию к снижению, однако они уже не будут на таком уровне, как, например, в 2021 году, отметил Негрибc.

Тариф на теплоэнергию в Иецаве снизится до 57,75 евро за МВт/ч, в Екабпилсе тариф составит 63,61 евро за МВт/ч, в Айзкраукле и Айзкраукльской волости - 64,66 евро за МВт/ч, в Зилакалнсе - 64,76 евро за МВт/ч, в Пилтене - 65,07 евро за МВт/ч, в Коцены - 71,58 евро за МВт/ч, в Таргале - 68,32 евро за МВт/ч, в Рубене - 72,29 евро за МВт/ч, в Мадоне, Айзпурве, Дзелзаве, Лиезере, Озолы, Биксере, Кусе и Баркаве - 74,74 евро за МВт/ч, в Вайдаве - 76,54 евро за МВт/ч, в Наукшени - 81,07 евро за МВт/ч, а в Мадлиене, Сунтажи, Лаубере и Кейпене - 84,34 евро за МВт/ч.

Кроме того, тариф снизится в Вентспилсе и составит 86,1 евро за МВт/ч, в Риге тариф составит 87,57 евро за МВт/ч, в Кандаве, Ване и Занте - 87,72 евро за МВт/ч, в Гауе, Инчукалнсе и Крустини - 88,26 евро за МВт/ч, в Малпилсе - 88,29 евро за МВт/ч, Айзпуте - 88,41 евро за МВт/ч, Угале - 90,32 евро за МВт/час, Руйене - 91,32, в Салдусе, Эзере, Пампали и Намики - 92,72 евро за МВт/ч, в Усме - 96,55 евро за МВт/ч, Стенде, Валдемарпилсе, Сабиле, а также Гибульской, Лауциенской, Вирбской, Лайдзеской, Либагской и Абавской волостях и Вандзенской школе - 96,87 евро за МВт/ч, в Блазме - 97 евро за МВт/ч, Огре, Доле - 98,84 евро за МВт/ч, в Берзайне - 101,04 евро за МВт/ч, в Ледмане - 119,19 евро за МВт/ч, в Юркалне - 138,29 евро за МВт/ч, в Вентаве - 140,17 евро за МВт/ч и Ужаве - 176,36 евро за МВт/ч.

Кроме того, 28 октября этого года на заседании совета SPRK будет рассмотрен тариф для Карсавы. Планируется, что тариф в Карсаве составит 62,84 евро за МВт/ч.

Рост тарифов на теплоэнергию ожидается в Кокнесе - до 67,53 евро за МВт/ч, в Елгаве - до 72,39 евро за МВт/ч, в Валмиере и в Виестурлаукумсе - до 72,94 евро за МВт/ч, в Лимбажи и Умурге - до 93,88 евро за МВт/ч, а также в Смилтене - до 105,54 евро за МВт/ч.

Утвержденные SPRK тарифы рассчитаны без налога на добавленную стоимость.