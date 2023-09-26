Фото и видео ⟩ Таллиннский пляж усыпан медузами

Ушастая медуза Фото: фото читателя

Ушастые медузы не опасны для человека. "Кушать их нельзя, но и беспокоиться не о чем. Ничего страшного не произойдет, если собака наступит лапкой на медузу или ребенок возьмет ее в руки. Но лапки надо вытирать, а руки мыть. Гигиена в любом случае актуальна, однако бояться не стоит. У ушастых медуз есть, конечно, стрекательные клетки на щупальцах, но они слабенькие, даже очень-очень юному существу человеческого рода никакого вреда они причинить не могут. Однако все-таки в рот их брать не надо: чужой белок - белок совершенно лишний. Индивидуально возможна аллергическая реакция", - отмечает зоолог.

Есть ли смысл устраивать спасательные операции для медуз, которых выбросило на берег? "Если вы осторожно, не нажимая и не сдавливая, возьмете в ладошки, пусть с песком, эту медузу и отнесете подальше в море, плохо вы ей не сделаете. Но, по большому счету, это вряд ли ей поможет. Хотя, почему нет? По крайней мере, у человека будет вполне оправданное чувство, что от хоть что-то попытался сделать. Если медуза уже лежит на подсохшем песке, то нести ее в воду нет смысла. Но если она в воде, но совсем на урезе, то можно отнести ее подальше и поглубже, может быть, где волны не идут на берег", - ответил специалист.

Ушастая медуза Фото: фото читателя

Если говорить о спасении животных, то, по словам Туровского, большую роль играет помощь во время весенней миграции земноводных: "Пользуясь случаем хочется напомнить, что спасая лягушек, скажем, на шоссе, ни в коем случае нельзя переносить их на травку или куда-нибудь еще в направлении, обратном тому, которое они выбрали: они все равно пойдут туда, куда их ведет инстинкт. Лягушкам тяжело, им нужна спасательная операция. Но и с медузами есть небольшие, но в то же время реальные надежды, что ваши действия приведут к успеху".