Фото и видео ⟩ Таллиннский пляж усыпан медузами

"Медуз на пляже Пирита сейчас примерно столько же, сколько грибов в лесу. Хорошенькие такие, прозрачные, розовато-фиолетовых оттенков. Интересно, что это за вид и насколько он опасен? И спасет ли медуз, если я отнесу их обратно в воду?" - спрашивает читатель Rus.Postimees Сергей.
На фотографиях и видео, присланных читателем, ушастая аурелия - частый гость в наших краях. О том, как и почему медуз выбрасывает на берег моря, рассказал зоолог Алексей Туровский.
"Большинство медуз способны плавать. Плавают медузы, главным образом, используя ракетный принцип: они выгибают вперед свой купол, набирают воду, а потом ее силой из себя выталкивают. Таким образом у них получается рывок. Разумеется, медузы могут плавать и с помощью ресничек, то есть щупальцев по краю купола. Есть среди медуз очень быстро плавающие и смертельно опасные, но это в основном северо-восточная и восточная части Австралии. Наши медузы, вот эта ушастая аурелия, очень медленные. Вода несет их к берегу", - сказал он.
Периодически в Эстонии случаются штормы, причем довольно серьезные, также имеют место изменения направления течения. "Ветки течений немного меняются, причем в очень серьезной зависимости от температуры в море. В море нет четырех времен года - только три. Зимы в море нет, - продолжил Туровский. - Когда море весной начинает разогреваться, это занимает время - по сравнению с воздушной массой. Однако нагревшись, море остывает тоже замедленно. Очень жаркое было лето по всей Европе, в том числе в наших краях. Помимо всего прочего, повышение температуры серьезно влияет на размножение и развитие медуз. Такое легкое изменение течения гонит медуз, особенно если их много, в каком-то направлении, причем оно может быть не самым благоприятным для них. Так они появляются на берегу".
Ушастые медузы не опасны для человека. "Кушать их нельзя, но и беспокоиться не о чем. Ничего страшного не произойдет, если собака наступит лапкой на медузу или ребенок возьмет ее в руки. Но лапки надо вытирать, а руки мыть. Гигиена в любом случае актуальна, однако бояться не стоит. У ушастых медуз есть, конечно, стрекательные клетки на щупальцах, но они слабенькие, даже очень-очень юному существу человеческого рода никакого вреда они причинить не могут. Однако все-таки в рот их брать не надо: чужой белок - белок совершенно лишний. Индивидуально возможна аллергическая реакция", - отмечает зоолог.
Есть ли смысл устраивать спасательные операции для медуз, которых выбросило на берег? "Если вы осторожно, не нажимая и не сдавливая, возьмете в ладошки, пусть с песком, эту медузу и отнесете подальше в море, плохо вы ей не сделаете. Но, по большому счету, это вряд ли ей поможет. Хотя, почему нет? По крайней мере, у человека будет вполне оправданное чувство, что от хоть что-то попытался сделать. Если медуза уже лежит на подсохшем песке, то нести ее в воду нет смысла. Но если она в воде, но совсем на урезе, то можно отнести ее подальше и поглубже, может быть, где волны не идут на берег", - ответил специалист.
Если говорить о спасении животных, то, по словам Туровского, большую роль играет помощь во время весенней миграции земноводных: "Пользуясь случаем хочется напомнить, что спасая лягушек, скажем, на шоссе, ни в коем случае нельзя переносить их на травку или куда-нибудь еще в направлении, обратном тому, которое они выбрали: они все равно пойдут туда, куда их ведет инстинкт. Лягушкам тяжело, им нужна спасательная операция. Но и с медузами есть небольшие, но в то же время реальные надежды, что ваши действия приведут к успеху".
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