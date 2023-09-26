Повысится акциз на сигареты и алкоголь. Что еще готовит Минфин в 2024 году?

В числе предложений - повышение акцизов на алкоголь, нефтепродукты, табачные изделия и налога на азартные игры.

Также предлагается упростить налог для микропредприятий и внести изменения в порядок применения подоходного налога с населения, налога на добавленную стоимость (НДС), налога на природные ресурсы и налога на прибыль предприятий, в том числе вести обязательный авансовый платеж для банков в размере 20% от прибыли за предыдущий год.

Детальное обсуждение предложений - ставки, льготы и администрирование - продолжится в рамках рабочей группы и, возможно, предложения перед подачей на рассмотрение в правительство еще изменятся.

В рамках предложений Минфина могут быть пересмотрены ставки акцизного налога на такие товары, как нефтепродукты, используемые в специальных экономических зонах и свободных портах, алкогольные напитки и табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и заменители табака, учитывая рост потребления этих товаров среди молодежи в последнее время.

Это увеличит поступления акциза в бюджет на 22-92 млн евро в среднесрочной перспективе, или на 0,05-0,2% ВВП.

Рабочая группа также предлагает пересмотреть налог на игорный бизнес, увеличив его ставку с 10% до 20%, отмечая, что ставки налога не менялись с 2020 года.

Также Минфин предлагает упростить применение налога для микропредприятий. В настоящее время он составляет 25% при обороте до 25 000 евро в год и 40% при обороте свыше 25 000 евро в год.

По данным Службы государственных доходов, в 2022 году только 368 (3,7%) из 9843 микропредприятий имели оборот свыше 25 000 евро и, соответственно, платили налог по ставке в размере 40%. Рабочая группа предлагает ввести единую ставку в размере 25%.