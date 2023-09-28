Исторический момент: Рига приняла решение аннулировать 139 разрешений на азартные игры

Президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс в своем заявлении для СМИ в среду вечером отметил, что, по всей видимости, юридические последствия голосования оценены не были.

Необходимо отделять политические вопросы от тех, которые должны решаться в административном процессе, но все решения должны быть законными. Сегодня большинство депутатов Рижской думы сознательно игнорируют положения закона, новейшую юридическую практику и соображения, на основании которых законодатель принял решение о разрешении азартных игр в Латвии, указывает Верземниекс.

"К сожалению, ни один политик или чиновник Рижской думы до сих пор не смог объяснить, как именно организаторы азартных игр, получившие от государства лицензию на право организации азартных игр на всей территории Латвийской Республики, могут реализовать свое право в Риге. Нарушено право собственности коммерсантов, принцип законных ожиданий и права иностранных инвесторов", - продолжает Верземниекс.

Как призналась на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги"), ожидаются судебные разбирательства с организаторами азартных игр по поводу аннулирования этих разрешений.

Она также допустила, что самоуправление может передать эти процедуры на аутсорсинг, если возможности юристов муниципалитета окажутся недостаточными, поскольку они также должны выполнять повседневную работу.

Согласно закону, эти игорные заведения - казино, игровые залы, залы для игры в бинго, букмекерские конторы или тотализаторы - должны быть закрыты в течение пяти лет с момента вступления решения в силу. Аннулирование разрешений может быть отменено только в результате неблагоприятного для самоуправления судебного разбирательства, если таковое было.

До сих пор Рижская дума выигрывала все подобные процессы во всех инстанциях.

В самоуправлении отмечают, что пять лет назад Рижская дума приняла решение об упразднении в столице 42 игорных залов, расположенных в историческом центре и его охранной зоне, а также в зоне смешанного использования.

Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей. Операторы игорного бизнеса подали на самоуправление в суд. Впоследствии Конституционный суд постановил, что ограничения городской думы на создание игорных залов в историческом центре Риги соответствуют основному закону.