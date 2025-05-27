Первые доступные билеты на Праздник песни и танца школьной молодежи раскупили очень быстро

Так, распроданы билеты на концерт духовной музыки в Рижском соборе Святого Петра, концерт кокле Džīslojums и его генеральную репетицию, костюмированный парад StaroJums, концерт аккордеонной музыки Skan akordeons и концерт духового оркестра Tā radās skaņa.

Продажа билетов на часть концертов началась во вторник, 27 мая, в 10 часов утра.

На Праздник песни и танца школьной молодежи за одну покупку можно приобрести не более восьми билетов на мероприятие.

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В этом года запланированы четыре группы цен, в зависимости от места проведения и типа мероприятия - генеральная репетиция или концерт.

Председатель правления Biļešu paradīze Янис Кюзулис пояснил, что в этом году для продажи билетов будет использоваться та же система, которая использовалась на Празднике песни и танца два года назад, и никаких новых экспериментов не планируется. Он выразил надежду, что клиенты получат обслуживание самого высокого качества.

Для покупки билетов в 9:30 утра открылась виртуальная комната, где собрались покупатели билетов, в свою очередь в виртуальную очередь желающих выставили в 10 часов утра, когда началась продажа билетов. Система показывала, сколько времени придется ждать, прежде чем можно будет приобрести билеты.

Кюзулис призвал покупателей заранее планировать, какие билеты на концерты приобретать и в каких местах. С планом расположения мест на сцене Межапарка и стадионе Даугава в ближайшее время можно будет ознакомиться на сайте nacgavilet.lv.

Говоря об аспектах безопасности, Кюзулис рекомендует не хвастаться купленными билетами в социальных сетях, чтобы мошенник не перехватил QR-код и не попал на концерт раньше настоящего владельца билета.