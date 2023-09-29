Министерство климата и энергетики (МКЭ) подготовило поправки к Закону о рынке электроэнергии, согласно которым в систему можно будет передавать не более 20% произведенной пользователем за год электроэнергии сообщает lsm.lv.
Видео ⟩ В Латвии хотят изменить правила продажи энергии от солнечных батарей
В министерстве говорят, что правила не менялись, а лишь уточнялись.
Представитель министерства климата и энергетики Лига Розентале отметила, что согласно общим правилам Европейского Союза, самопотребитель может в течение года пускать в общую электросеть максимум 20% произведенной энергии.
"Это означает, что вы потребляете 80%, а около 20% можно перевести в сеть и продать внутри сетевой системы торговцу", - пояснила Розентале.
Латвийская ассоциации инженеров-электриков и электростроителей (LEEA) считает, что принятые поправки побудят многих переоценить выгодность установки солнечных панелей.
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