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Видео ⟩ В Латвии хотят изменить правила продажи энергии от солнечных батарей

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Планируется изменить правила продажи энергии, вырабатываемой солнечными батареями.
Планируется изменить правила продажи энергии, вырабатываемой солнечными батареями. Фото: Shutterstock

Министерство климата и энергетики (МКЭ) подготовило поправки к Закону о рынке электроэнергии, согласно которым в систему можно будет передавать не более 20% произведенной пользователем за год электроэнергии сообщает lsm.lv.

В министерстве говорят, что правила не менялись, а лишь уточнялись.

Представитель министерства климата и энергетики Лига Розентале отметила, что согласно общим правилам Европейского Союза, самопотребитель может в течение года пускать в общую электросеть максимум 20% произведенной энергии.

"Это означает, что вы потребляете 80%, а около 20% можно перевести в сеть и продать внутри сетевой системы торговцу", - пояснила Розентале.

Латвийская ассоциации инженеров-электриков и электростроителей (LEEA) считает, что принятые поправки побудят многих переоценить выгодность установки солнечных панелей.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы lsm.lv

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