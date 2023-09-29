Rīgas siltums с октября снизит тариф на теплоэнергию

Согласно информации на сайте предприятия, в настоящее время тариф на теплоэнергию составляет 90,75 евро за мегаватт-час, а с 1 октября составит 87,57 евро за мегаватт-час.

"В этом году мы уже в четвертый раз снижаем тариф, так как нам удалось дешевле закупить топливо. Основная часть тарифа на тепло - это стоимость природного газа, щепы и закупаемой энергии", - отметил председатель правления Rīgas siltums Илварс Петерсонс.

49% долей капитала Rīgas siltums принадлежат Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - "Latvenergo".

За девять месяцев финансового года (1 октября 2022 года по 30 июня текущего года) оборот Rīgas siltums составил 447,526 млн евро, что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период предыдущего финансового года, а прибыль увеличилась на 18,7% до 17,189 млн евро, свидетельствуют опубликованные предприятием данные.