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Видео ⟩ В лесах Салдусского края прижилось стадо оленей

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Олень в Салдусском крае
Олень в Салдусском крае Фото: Māris Kreicbergs/Facebook

Фотограф животных и природы Марис Крейцбергс опубликовал на своей странице в Facebook несколько снимков и видео, на которых запечатлено замечательное природное явление - стадо благородных оленей.

Страница Facebook Mēs Saldus novadam переопубликовала видео Мариса с комментарием от автора видео.

"Это видео появилось в Салдусском крае, в Звардской волости, ранним утром, 15 сентября, вскоре после 6:00", - рассказывает Марис.

Марис Крейцбергс - фотограф природы, более 10 лет запечатляющий красоту природы Латвии. Увлечение и хобби Мариса - фотографирование и документирование лесных зверей и природы на видео.

На своей странице в Facebook Марис опубликовал несколько видео с уникальными кадрами стада оленей в лесах Салдуса.

Марис также опубликовал несколько снимков с благородными животными с их отдыха в последний сентябрьский день.

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