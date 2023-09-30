Видео ⟩ В лесах Салдусского края прижилось стадо оленей

Фотограф животных и природы Марис Крейцбергс опубликовал на своей странице в Facebook несколько снимков и видео, на которых запечатлено замечательное природное явление - стадо благородных оленей.
Страница Facebook Mēs Saldus novadam переопубликовала видео Мариса с комментарием от автора видео.
"Это видео появилось в Салдусском крае, в Звардской волости, ранним утром, 15 сентября, вскоре после 6:00", - рассказывает Марис.
Марис Крейцбергс - фотограф природы, более 10 лет запечатляющий красоту природы Латвии. Увлечение и хобби Мариса - фотографирование и документирование лесных зверей и природы на видео.
На своей странице в Facebook Марис опубликовал несколько видео с уникальными кадрами стада оленей в лесах Салдуса.
Марис также опубликовал несколько снимков с благородными животными с их отдыха в последний сентябрьский день.
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