"Так дешевле". Пара пенсионеров прожила на круизном лайнере почти 500 дней

Марти и Джесс Ансен из Австралии отправились в свой первый из заказанных круизов серии 16 июля 2022 года. На круизном судне Coral Princess они провели более 450 дней - больше, чем большая часть персонала корабля.

Пара подсчитала и пришла к выводу, что двухлетнее кругосветное путешествие обойдется дешевле, чем если бы они решили проживать в пансионате.

"Это наш стиль жизни", - сказала Джесс.

Они отметили, что одно из преимуществ такого образа жизни в том, что им всегда есть чем заняться - танцы, обеды и прочие активности. Кроме того, им самим не нужно беспокоиться о порядке в каюте.

Пара каждое утро играет в настольный теннис, а к вечеру выпивает какой-нибудь коктейль, наблюдая за красивым закатом.

"Все на корабле их знают, они настоящие знаменитости", - сказал представитель круизной компании Рен ван Руен.

Как сообщается, до их высадки с судна осталось восемь месяцев, но пока пара не планирует долго оставаться на суше.