Эстонские компании выручку из РФ скрывают за другими странами

Например, в годовом отчете Primetechnik OÜ за 2021 год указано, что на тот момент компания, занимающаяся запчастями для автомобилей, продала в Россию товаров на 773 000 евро. В прошлогоднем отчете цифры за 2021 год были такими же, однако Россия внезапно стала Казахстаном.

Аналогичным образом, в прошлогоднем отчете Eurofasteners выручка от продаж в России в размере 223 000 евро за 2021 год превратилась в деньги, полученные в Тайване.

Компания P-Trucks, которая занимается продажей подержанных автобусов, грузовиков и прицепов, в прошлом году превратила выручку в размере 170 000 евро от продаж в России за 2021 год в выручку от продаж в Украине.