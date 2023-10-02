Эстонские компании выручку из РФ скрывают за другими странами

После начала войны в Украине в годовых отчетах ряда компаний выручка от продаж, полученная из России, впоследствии изменилась на выручку из других стран. Иногда такие аномалии становятся неожиданностью для самих владельцев и руководителей компаний, пишет Rus.Posimees со ссылкой на Äripäev.
Например, в годовом отчете Primetechnik OÜ за 2021 год указано, что на тот момент компания, занимающаяся запчастями для автомобилей, продала в Россию товаров на 773 000 евро. В прошлогоднем отчете цифры за 2021 год были такими же, однако Россия внезапно стала Казахстаном.
Аналогичным образом, в прошлогоднем отчете Eurofasteners выручка от продаж в России в размере 223 000 евро за 2021 год превратилась в деньги, полученные в Тайване.
Компания P-Trucks, которая занимается продажей подержанных автобусов, грузовиков и прицепов, в прошлом году превратила выручку в размере 170 000 евро от продаж в России за 2021 год в выручку от продаж в Украине.
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