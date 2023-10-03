Утверждены изменения в прейскуранте платных услуг NMPD

Во вторник правительство утвердило новый прейскурант цен на услуги Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), который ежегодно обновляется в соответствии с фактическими затратами, сообщила главный специалист по связям с общественностью NMPD Арита Фреймане.
Обновленная информация касается получателей платных услуг, которым в определенных ситуациях необходимо обращаться к медицинским ресурсам службы. Речь идет о таких платных услугах, как дежурное медицинское обслуживание на массовых мероприятиях - концертах, спортивных соревнованиях и т.п., плановая медицинская транспортировка, обучение оказанию первой помощи и другие мероприятия.
Изменение прейскуранта связано с увеличением стоимости ресурсов NMPD, в том числе топлива и заработной платы медиков. Прейскурант вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения правительству, плата за вызов бригады для оказания помощи, которая не считается неотложной, увеличится с 74,35 до 84,93 евро.
Вызов бригады к лицу, не получающему медицинских услуг, финансируемых государством, в экстренном случае подорожает до 191,68 евро вместо нынешних 172,19 евро.
Вызов бригады к лицу, не получающему оплаченных из госбюджета услуг здравоохранения, для оказания неотлождной медицинской помощи подорожает до 191,68 евро вместо нынешних 172,19 евро.
Транспортировка пациента в ближайший стационар для оказания соответствующей неотложной помощи по желанию пациента, если у него нет медицинских противопоказаний, будет стоить 87,28 евро вместо нынешних 67,21 евро.
Также увеличится плата за предоставление бригады ассистентов скорой медицинской помощи на мероприятиях - до 104,3 евро в час вместо 87,12 евро.
В свою очередь стоимость работы бригады интенсивной терапии/экстренной медицинской помощи на мероприятии составит 115,25 евро в час вместо 95,99 евро, специализированной бригады - 128,83 евро в час вместо 106,49 евро, реанимационной бригады - 139,56 евро вместо 114,39 евро.
Прейскурант на платные услуги не распространяется на оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в ситуациях, критических для здоровья и жизни человека. Номер службы экстренной помощи NMPD 113 следует вызывать немедленно, если человек находится без сознания, не дышит или у него резко возникли проблемы с дыханием, при тяжелой травме или сильном кровотечении, угрожающем жизни, при подозрении на инфаркт или инсульт, а также в любой другой ситуации, когда жизнь человека находится под угрозой, и минуты имеют решающее значение для получения помощи.
NMPD призывает людей всегда вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить более серьезные последствия. При незначительных заболеваниях и травмах, а также при обострении имеющегося заболевания первым делом следует обращаться к своему лечащему врачу.
В вечернее время и в выходные дни, когда время работы семейного врача закончилось, помощь можно получить , позвонив на консультационную линию семейных врачей по номеру 66016001 или придя к дежурному врачу в пункт срочной медицинской помощи.
Более подробную информацию об альтернативных способах получения помощи, а также о конкретных адресах и времени работы можно получить в разделе "Где получить медицинскую помощь" на сайте Национальной службы здравоохранения или по телефону справочной линии 80001234.
В 2022 году NMPD подучила 3697 вызовов в ситуациях, когда помощь не считалась экстренной, из которых 44% были оплачены, и 1617 обращений к лицам, не имеющим права на медицинские услуги, финансируемые государством, из которых 63% были оплачены.
В прошлом году 111 пациентов были доставлены бригадами неотложной помощи в ближайшую больницу, где по желанию пациента при отсутствии медицинских противопоказаний ему может быть оказана соответствующая экстренная помощь. 99,9% из них были оплачены.
Данные NMPD по лицам, получающим платные услуги в 2022 году, показывают, что 48% вызовов приходится на женщин, 52% - на мужчин.
С другой стороны, если проанализировать возрастную структуру получателей платных услуг NMPD, то из всех вызовов в 2022 году 4,6% приходится на пациентов в возрасте до 20 лет, 29,6% - на пациентов в возрасте 21-40 лет, 39,4% - на пациентов в возрасте 41-60 лет, 20% - на пациентов в возрасте 61-80 лет и 6,5% - на пациентов в возрасте старше 80 лет.
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