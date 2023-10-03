Утверждены изменения в прейскуранте платных услуг NMPD

Также увеличится плата за предоставление бригады ассистентов скорой медицинской помощи на мероприятиях - до 104,3 евро в час вместо 87,12 евро.

В свою очередь стоимость работы бригады интенсивной терапии/экстренной медицинской помощи на мероприятии составит 115,25 евро в час вместо 95,99 евро, специализированной бригады - 128,83 евро в час вместо 106,49 евро, реанимационной бригады - 139,56 евро вместо 114,39 евро.

Прейскурант на платные услуги не распространяется на оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в ситуациях, критических для здоровья и жизни человека. Номер службы экстренной помощи NMPD 113 следует вызывать немедленно, если человек находится без сознания, не дышит или у него резко возникли проблемы с дыханием, при тяжелой травме или сильном кровотечении, угрожающем жизни, при подозрении на инфаркт или инсульт, а также в любой другой ситуации, когда жизнь человека находится под угрозой, и минуты имеют решающее значение для получения помощи.

NMPD призывает людей всегда вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить более серьезные последствия. При незначительных заболеваниях и травмах, а также при обострении имеющегося заболевания первым делом следует обращаться к своему лечащему врачу.

В вечернее время и в выходные дни, когда время работы семейного врача закончилось, помощь можно получить , позвонив на консультационную линию семейных врачей по номеру 66016001 или придя к дежурному врачу в пункт срочной медицинской помощи.