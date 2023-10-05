ООН опубликовала доклад о преступлениях на войне в Украине

Произвольные задержания и содержание под стражей

На оккупированной Россией территории Украины в течение отчетного периода УВКПЧ зарегистрировало случаи произвольного задержания и содержание под стражей без связи с внешним миром 43 гражданских лиц (35 мужчин и 8 женщин). Всего с февраля 2022 года произвольно были задержаны 996 гражданских лиц. Восемьдесят из них умерли в заключении или были найдены мертвыми со следами насилия на телах, а 468 остаются под произвольным задержанием или под стражей до сегодняшнего дня.

В то же время УВКПЧ задокументировало шесть случаев произвольного задержания (четырех женщин и двух мужчин) украинскими силами безопасности, которые имели место в течение отчетного периода. Большинство задержанных были арестованы по подозрению в сотрудничестве с российскими вооруженными силами или оказании им других форм помощи.

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