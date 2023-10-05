Новый запрет для должников по алиментам

В четверг, 5 октября, Сейм принял поправки, запрещающие должникам Фонда гарантирования алиментов (UGF) передавать свои права требования.
Такие изменения внесены согласно предложениям министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере и Министерства юстиции. Принятые в четверг изменения вступят в силу с 1 декабря.
Гражданский кодекс в целом предусматривает, что при уступке требования могут переходить от старого кредитора к новому.
Согласно одобренном поправкам, перед принятием решения о передаче процессуальных прав суд должен проверить зарегистрирована ли сторона, уступившая право требования в регистре Фонда гарантирования алиментов.
Если будет установлено, что сторона является должником по алиментам, суду придется отклонить заявление.
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