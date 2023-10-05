Новый запрет для должников по алиментам

Такие изменения внесены согласно предложениям министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере и Министерства юстиции. Принятые в четверг изменения вступят в силу с 1 декабря.

Гражданский кодекс в целом предусматривает, что при уступке требования могут переходить от старого кредитора к новому.

Согласно одобренном поправкам, перед принятием решения о передаче процессуальных прав суд должен проверить зарегистрирована ли сторона, уступившая право требования в регистре Фонда гарантирования алиментов.

Если будет установлено, что сторона является должником по алиментам, суду придется отклонить заявление.