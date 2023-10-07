Молодые люди могут подать заявку на бесплатные проездные карты, чтобы познакомиться с Европой

Достигшие совершеннолетия молодые люди могут подать заявку на участие в инициативе Евросоюза Erasmus+ DiscoverEU, чтобы получить бесплатные проездные карты для знакомства с Европой, объявило Агентство молодежных международных программ (JSPA).
Как сообщает агентство LETA, подать заявку можно до 13 часов 18 октября, заполнив онлайн-форму на европейском молодежном портале. Осенний этап подачи заявок предоставит такую возможность более чем 35 000 молодых европейцев, в том числе не менее 155 молодых людей из Латвии.
Отобранные в ходе конкурса претенденты смогут отправиться в путь с 1 марта 2024 года по 31 мая 2025 года - в одиночку или добавив в группу до четырех друзей, соответствующих критериям участия.
Для путешествия по Европе главным образом нужно выбирать поезд, однако жители островов и отдаленных регионов смогут использовать и другие альтернативы транспорта, например, паром или автобус. У участников с инвалидностью или проблемами со здоровьем, которые осложняют путешествие, будет возможность получить дополнительную поддержку.
Утвержденные участники также получал и карту европейской молодежи DiscoverEU, которая работает как скидочная карта. С ее помощью можно получить различные скидки в 36 странах ЕС - на транспорт, ночлег, продукты питания, посещение объектов осмотра, культурных и спортивных мероприятий и другие активности.
Чтобы подать заявку на участие, молодые люди должны быть рожденными в период с 1 января по 31 декабря 2005 года, кроме того, они должны быть гражданами или постоянными жителями какой-либо из страны ЕС, включая его заморские страны и территории, или третьей страны, ассоциированной с программой Erasmus+.
Цель DiscoverEU - дать 18-летним европейцам возможность открыть для себя Европу, познакомиться с ее культурным богатством, насладиться свободой передвижения и завести новых друзей. Кроме того, молодые люди имеют возможность учиться в неформальной обстановке на протяжении всего путешествия, приобретая новые, практические навыки и опыт, которые пригодятся им в будущем.
Проездные карты DiscoverEU выдаются на основании доли населения государств-членов по отношению к общему населению ЕС, а также на основании заявления.
С 2018 года, когда DiscoverEU был впервые запущен, более миллиона молодых людей со всего ЕС подали заявки на получение 248 000 проездных карт DiscoverEU, в том числе 6 420 молодых людей из Латвии, из которых 1 032 воспользовались этой возможностью.
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