Молодые люди могут подать заявку на бесплатные проездные карты, чтобы познакомиться с Европой

Как сообщает агентство LETA, подать заявку можно до 13 часов 18 октября, заполнив онлайн-форму на европейском молодежном портале. Осенний этап подачи заявок предоставит такую возможность более чем 35 000 молодых европейцев, в том числе не менее 155 молодых людей из Латвии.

Отобранные в ходе конкурса претенденты смогут отправиться в путь с 1 марта 2024 года по 31 мая 2025 года - в одиночку или добавив в группу до четырех друзей, соответствующих критериям участия.

Для путешествия по Европе главным образом нужно выбирать поезд, однако жители островов и отдаленных регионов смогут использовать и другие альтернативы транспорта, например, паром или автобус. У участников с инвалидностью или проблемами со здоровьем, которые осложняют путешествие, будет возможность получить дополнительную поддержку.

Утвержденные участники также получал и карту европейской молодежи DiscoverEU, которая работает как скидочная карта. С ее помощью можно получить различные скидки в 36 странах ЕС - на транспорт, ночлег, продукты питания, посещение объектов осмотра, культурных и спортивных мероприятий и другие активности.