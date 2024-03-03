Сокращается ли территория Латвии и нужно ли ее измерять заново?

"Море непредсказуемо. Были годы, когда в некоторых местах оно подходило более чем на 10 метров. Были годы, когда ничего не смывало, и в разных местах было по-разному", - говорит Санта Ансоне, бывшая учительница Юркалнской начальной школы.

"Здесь больше 8 гектаров и если перемерить, тогда, я думаю, на гектар стало бы стабильно меньше", - сказал глава управления Юркалнской волости Гунтарс Рекис, показывая на карте места, которые уже заняты морем.

Однако ни один житель не предпринял попытку перемерить землю. Причина в бюрократии и в том, что налог на недвижимость не очень высоки.

"Я считаю, что это нужно сделать, потому что, глядя, например, на кадастровые карты, граница муниципалитета проходит почти по кромке воды. Люди уже считают каждый цент. Но я считаю, что если переоценивать, то за счет государства. Человек не виноват. Это делает природа", - продолжал Рекис.

Территория Латвии в настоящее время составляет 64 589 км2. Она уменьшается? Доктор геологических наук Янис Лапинскис подтверждает - да, и происходит это за счет береговой эрозии, в основном на побережье Балтийского моря на западе Курземе.

Но есть места, где море отступает, но происходит это гораздо медленнее. Если отдельный житель сильно ощущает уменьшение своей земли, то на общем фоне Латвии оно не столь драматично, в среднем до двух метров в год.

Прогнозируя, как изменение климата может повлиять на эрозию берегов, Янис Лапинскис признал, что она будет усиливаться:

"Будет появляться все больше и больше мест, где ее [эрозию] можно будет наблюдать достаточно подробно, как это сейчас происходит, например, в Юркалне или где-нибудь в Зиемупе, например, или в Шкеде.

Возможно, через несколько десятилетий цифру [размера территории Латвии] придется изменить. Ее придется уменьшить, потому что территория сокращается. Но это не будут тысячи квадратных километров, конечно, нет", - говорит он.

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