Нападение на Израиль: Байден выступил с речью

Во вторник, 10 октября, президент США Джо Байден выступил в связи с нападением ХАМАС на Израиль и назвал его "актом чистого зла".
"Пусть ни у кого не будет никаких сомнений. Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы еврейское и демократическое государство Израиль могло защитить себя сегодня, завтра, как мы это делали всегда.
Любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией, я скажу одно: не делайте этого", - предостерег Байден.
"ХАМАС не защищает палестинский народ. Они используют палестинский народ в качестве живого щита", - добавил Байден.
В своей речи президент США также рассказа о том насилии, которое совершили боевики ХАМАС.
"Родители были убиты, защищая своими телами собственных детей… Сообщения об убийствах младенцев… Женщин насиловали и выставляли напоказ в качестве трофеев", - отметил Джо Байден.
"Мы поддерживаем Израиль" - закончил Байден.
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