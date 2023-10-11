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Топ ⟩ Названы лучшие города мира для жизни и путешествий

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/TTstudio

В топ-3 лучших городов мира вошли Лондон, Париж и Нью-Йорк соответственно. Такой рейтинг составила туристическая компания Resonance. 

При составлении топа были рассмотрены такие параметры, как климат, экономические возможности развития, культурная жизнь, разнообразие населения, транспорт, отзывы с TripAdvisor и отметки в соцсетях.

Вот как выглядит первая десятка лучших для жизни, работы и путешествий городов:

  1. Лондон;
  2. Париж;
  3. Нью-Йорк;
  4. Токио;
  5. ​​Сингапур;
  6. ​​​Дубай;
  7. ​​​​​​​Сан-Франциско;
  8. ​​​​​​​Барселона;
  9. ​​​​​​​Амстердам;
  10. ​​​​​​​Сеул.

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