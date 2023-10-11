Топ ⟩ Названы лучшие города мира для жизни и путешествий

В топ-3 лучших городов мира вошли Лондон, Париж и Нью-Йорк соответственно. Такой рейтинг составила туристическая компания Resonance.
При составлении топа были рассмотрены такие параметры, как климат, экономические возможности развития, культурная жизнь, разнообразие населения, транспорт, отзывы с TripAdvisor и отметки в соцсетях.
Вот как выглядит первая десятка лучших для жизни, работы и путешествий городов:
- Лондон;
- Париж;
- Нью-Йорк;
- Токио;
- Сингапур;
- Дубай;
- Сан-Франциско;
- Барселона;
- Амстердам;
- Сеул.
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