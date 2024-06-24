25 февраля 2022 года пять профессиональных водолазов по заказу компании Paria Fuel Trading Company работали у побережья Тринидада и Тобаго над ремонтом U-образной нефтяной трубы. Работа проходила в так называемом "водолазном колоколе", где создается определенное давление и имеется кислород, позволяющий водолазам работать под водой, но в относительной сухости. Во время работы с концом трубы внезапно возникла проблема и всех пятерых водолазов с огромной силой засосало в трубу диаметром 75 сантиметров. В полнейшей темноте и тесноте четырем из них пришлось провести там несколько дней, так как предприятие отказалось слать за ними спасателей. В конце концов выжил только один.