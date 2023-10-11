"Объединенный список" просит объяснить недавнюю встречу Абу Мери с палестинским чиновником

Встреча Абу Мери с заместителем министра иностранных дел и диаспоры Палестины Амалем Джаду состоялась 5 октября - до нападения ХАМАС на Израиль.

"Объединенный список" ссылает ссылается на открытые источники, согласно которым в ходе встречи Абу Мери пригласил жителей Палестины учиться и работать в Латвии. В связи с этим ОС просит министра здравоохранения дать ответы на ряд вопросов, в том числе о том, "основано ли приглашение жителей Палестины приехать в Латвию учиться и работать на принципах политики иммиграции и трудоустройства правительства Эврики Силини".

Представители ОС хотят узнать, проводились ли перед приглашением консультации с латвийскими органами безопасности, чтобы определить связанные с этим риски внутренней и внешней безопасности.

Глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс в своем заявлении отметил, что "жестокое и насильственное нападение на Израиль террористов ХАМАС с палестинской территории также заставляет серьезно оценить потенциальные риски для безопасности Латвии".

Как сообщалось ранее, Абу Мери встретился с заместителем министра иностранных дел Палестины Амалем Джаду, чтобы обсудить возможности сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения.