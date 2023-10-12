"Ужасный риск". Можно ли испытывать ядерное оружие за 90 секунд до полуночи?

Но самое его существование и незыблемость как раз указывают на то, с каким опасением в мире относятся к ядерному оружию, его применению и испытаниям.

Почему это важно — не испытывать ядерное оружие?

За время действия моратория мировое сообщество успело привыкнуть к тому, что такое страшное оружие больше не используется даже в тестовом режиме.

Одно из основных качеств ядерного оружия — отсутствие необходимости его применения. Оно обеспечивает безопасность не применением, а самой только угрозой, возможностью его использования. Это и есть «ядерное сдерживание» — принцип, который лежит в основе стратегической стабильности.

А «стратегическая стабильность», в свою очередь, — это то состояние, в котором мир пребывает уже много десятков лет: отсутствие открытых военных конфликтов между государствами с крупнейшими ядерными арсеналами.

Тот факт, что одно из этих государств — Россия — начало большую войну, уже сильно нарушило эту стабильность. Еще более нестабильным мир стал после нападения ХАМАС на Израиль, который также владеет ядерным оружием.

С 1945 года в мире было проведено более 2000 ядерных испытаний Фото: Getty Images

После начала полномасштабного вторжения в Украину символические Часы Судного дня были переведены вперед — сейчас на них 90 секунд до полуночи.

Эти часы — проект Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», который демонстрирует состояние стратегической стабильности в мире. Полночь на них символизирует начало ядерной войны.