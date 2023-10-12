Видео ⟩ Когда у искусственного интеллекта попросили создать робота, он сделал это

"Мы сказали, что нам нужен робот, который может ходить по земле. Потом мы просто нажали кнопку и вуаля!" - говорит Сэм Кригман, руководитель исследования.

Он также добавил, что робот, созданный искусственным интеллектом, совершенно не похож ни на одно животное, когда-либо ходившее по земле. Стоит отметить, что конструкция робота была разработана искусственным интеллектом всего за 26 секунд.

Видео: Робот, созданный искусственным интеллектом

Сперва был создан небольшой резиновый куб, который позже был модифицирован так, чтобы он мог двигаться вперед, когда наполняется воздухом. Однако исследователям не совсем понятно, почему робот имеет такую ​​странную форму и почему у него есть отверстия.

"Когда человек создает роботов, мы стараемся сделать их похожими на знакомые нам объекты. Однако искусственный интеллект создает новые возможности и новые пути, о которых люди никогда не задумывались", - добавил Кригман.

Шагающие роботы - не новая концепция. Например, робототехническая компания Boston Dynamics занимается разработкой ходящих роботов уже более десяти лет. Правда, исследовательская группа под руководством Кригмана предлагает беспрецедентный результат, который был создан путем объединения искусственного интеллекта с робототехникой.

Исследование было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.