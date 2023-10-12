Обладатели "звериных" имен и фамилий в эти выходные смогут попасть в зоопарк бесплатно

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Как и каждый год, "Дни животных" проходят в выходные дни, в честь дня рождения Рижского зоопарка. 14 октября Рижскому национальному зоопарку исполняется 111 лет.

​И в субботу, и в воскресенье первые 50 посетителей зоопарка получат специальный подарок с элементами нового фирменного стиля Рижского зоопарка.

Традиционно мероприятие превращается и в конкурс наиболее часто представленных в именах и фамилиях животных. Два года подряд лидером был голубь, но и ранее среди наиболее активно встречаемых были также медведи, волки, петухи, олени и лебеди. Ежегодно бонусом такого мероприятия пользуются около тысячи людей.

"Дни животных" станут последними в этом сезоне, когда зоопарк будет работать по летнему времени с 10:00 до 19:00. Вход в зоопарк до 18:00.

Кроме того, это также последняя возможность в этом году увидеть латвийских земноводных и пресмыкающихся до того, как те отправятся в спячку.

С наступлением более холодней погоды и другие животные - например, капибары, попугаи и журавли - переберутся в более теплые помещения, недоступные для посещения посетителей.