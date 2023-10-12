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В Сигулде восстановили популярную пешеходную тропу

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/Rinalds Stradins

В сентябре была восстановлена ​​умышленно поврежденная Сигулдская пешеходная тропа, которая соединяет долину Гауи с улицей Швейцес возле Сигулдской художественной школы Baltais fīgelis, сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Департамента охраны природы (DAP) Илзе Рейника.

Роланд Аузиньш, директор Видземского регионального управления DAP, акцентирует, что это одна из самых популярных у туристов природных троп в Сигулде. Она находится довольно близко к центру города, но в то же время на ней не так многолюдно и она соединяется с другими тропами.

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