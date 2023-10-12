В Сигулде восстановили популярную пешеходную тропу

В сентябре была восстановлена умышленно поврежденная Сигулдская пешеходная тропа, которая соединяет долину Гауи с улицей Швейцес возле Сигулдской художественной школы Baltais fīgelis, сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Департамента охраны природы (DAP) Илзе Рейника.
Роланд Аузиньш, директор Видземского регионального управления DAP, акцентирует, что это одна из самых популярных у туристов природных троп в Сигулде. Она находится довольно близко к центру города, но в то же время на ней не так многолюдно и она соединяется с другими тропами.
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