RNP: отопление отключается, если температура на улице достигает +12

При температуре ниже +12 градусов здания вновь будут обогреваться. Это важно в начале отопительного сезона, когда температура ночью может быть 0 градусов, а в конце дня от +13 до +16 градусов. Настройки теплового узла предусматривают, что учитывая температуру воздуха, отопление отключается. Таким образом создаются соответствующие условия в квартирах и дается возможность домохозяйствам экономить финансовые ресурсы -

тепловая энергия не используется, значит за нее не надо платить.

Обязательно нужно следить за температурой воздуха на улице, и прежде чем подавать заявку RNP о холодных батареях, стоит убедиться в температуре наружного воздуха, если она +12 и более градусов, система отопления работает согласно настройкам.

Подключение отопления в многоквартирных домах, которые обслуживает RNP, идет по плану, в настоящее время к отоплению подключено более половины домов. С введением нового функционала э-услуг с 7 октября у клиентов есть возможность видеть дату подключения отопления своего дома, а также доступна информация о ситуациях, если во время подключения приходится выполнять незапланированные работы. Заявки, связанные с недостатками в работе системы отопления, можно будет регистрировать непосредственно на портале e-parvaldnieks.lv, в мобильном приложении или через виртуального помощника Juris.

RNP напоминает, что произвольное вмешательство в систему отопления не допускается. Управляющие домами часто сталкиваются с попытками самовольно проветрить систему, в результате чего давление в системе пропадает и подача тепла в квартиры нарушается или даже прекращается полностью. RNP призывает сразу сообщать о таких случаях.

Уже сообщалось, что 9 октября компания Siltumserviss Rīga начала подачу отопления домам, которые обслуживает RNP. Подключение отопления планируется завершить до конца недели.