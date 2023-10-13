Фото ⟩ На Луцавсале открылась самая большая в Риге площадка для выгула собак

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Галерея: Самая большая в Риге площадка для выгула собак

Это самая большая площадка для выгула собак в Риге, созданная в результате проекта "Городская площадка для выгула собак", представленного объединением Suns ar misiju в 2021 году на конкурс бюджета участия и поддержанного жителями.

Новая площадка для собак будет общедоступна для всех и предназначена для любого хозяина собаки для ежедневных тренировок со своей собакой. Кроме того, кинологи смогут проводить тренинги для владельцев собак, а также организовывать различные мероприятия и соревнования.

Огороженная территория на Луцавсале отделит владельцев собак от других отдыхающих, поэтому разные группы посетителей Луцавсалы смогут отдохнуть, не мешая друг другу. Кроме того, благоустроенная территория предоставит владельцам собак возможность дрессировать своих питомцев, создавая тем самым более безопасную среду для всех.

Общая стоимость обустройства новой зоны для собак оценивалась в 70 000 евро, пишет LETA.