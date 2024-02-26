Как не стать жертвой мошенника при сделке с недвижимостью?

До сих пор есть риск столкнуться с мошенничеством во время покупки или продажи недвижимости. О том, как его распознать рассказывает журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик в программе "Домская площадь".
В своем сюжете журналист Латвийского радио 4 рассказала о типичных случаях, которые могут являться признаками мошенничества.
Предлагают совершить сделку наличными деньгами
В Латвии все сделки с недвижимостью могут проходить только используя безналичные расчеты.
Для того, чтобы сэкономить на налогах, участники сделки занижают суммы сделки купли-продажи.
Это делается для того, чтобы оплатить меньшую сумму государственной пошлины, а разницу между заниженной суммой и реальной, покупатель может частично оплатить стоимость недвижимости наличными.
Это нарушение закона, и тут есть риски отмывания денег.
Предлагают оплатить покупку до момента регистрации прав в земельной книге
В этом случае покупатель может остаться и без денег, и без недвижимости.
Председатель совета нотариусов Латвии Айгарс Каупе расскзал: "Регистрация в земельной книге не происходит моментально - вопрос рассматривается в течение 10 дней, и за это время могут обнаружиться какие-то препятствия, которые помешают сделке".
Для безопасности, лучше всего использовать счет сделки в банке, либо счет у нотариуса.
Можно попытаться сэкономить и заплатить продавцу в момент заключения сделки, но если сделка сорвется, то деньги можно будет вернуть только через суд.
"Я советую всегда открывать счет сделки - эта услуга не стоит дорого. Деньги на этот счет вносятся после сделки купли-проджажи, но уходят на счет покупателя только тогда, когда собственность оказывается занесенной в земельную книгу", - пояснил представитель Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANĪDA) Айгарc Зариньш.
Доверенность на частное лицо, которое сможет действовать от вашего имени
"У человека, не знающего нюансы сделки, могут выпросить доверенность, объясняя это тем, что так ему будет проще - не надо ходить по инстанциям, тратить свое время и т.д.. По этой доверенности мошенник сможет продать квартиру и пропасть. Сегодня все люди, занимающиеся посреднической деятельностью, должны быть зарегистрированы в министерстве экономики. У мошенников, естественно, такой регистрации нет", - рассказал Айгар Зариньш.
В программе отмечают, что только 15 % сделок от "А" до "Я" проходят через нотариуса.
Нотариус Айгарс Кауп рассказал о преимуществах участия нотариуса в сделке.
"Если нотариус ведет сделку целиком, то он проверяет всю информацию как о покупателе, так и о продавце. Тут может оказаться много рисков. Например, покупатель может оказаться неплатежеспособным и к нему могут быть предъявлены кредиторские претензии. Нотариус все это по регистрам проверит и, в случае опасности, остановит сделку", - поделился он.
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