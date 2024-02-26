Как не стать жертвой мошенника при сделке с недвижимостью?

"Я советую всегда открывать счет сделки - эта услуга не стоит дорого. Деньги на этот счет вносятся после сделки купли-проджажи, но уходят на счет покупателя только тогда, когда собственность оказывается занесенной в земельную книгу", - пояснил представитель Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANĪDA) Айгарc Зариньш.

Доверенность на частное лицо, которое сможет действовать от вашего имени

"У человека, не знающего нюансы сделки, могут выпросить доверенность, объясняя это тем, что так ему будет проще - не надо ходить по инстанциям, тратить свое время и т.д.. По этой доверенности мошенник сможет продать квартиру и пропасть. Сегодня все люди, занимающиеся посреднической деятельностью, должны быть зарегистрированы в министерстве экономики. У мошенников, естественно, такой регистрации нет", - рассказал Айгар Зариньш.

В программе отмечают, что только 15 % сделок от "А" до "Я" проходят через нотариуса.

Нотариус Айгарс Кауп рассказал о преимуществах участия нотариуса в сделке.

"Если нотариус ведет сделку целиком, то он проверяет всю информацию как о покупателе, так и о продавце. Тут может оказаться много рисков. Например, покупатель может оказаться неплатежеспособным и к нему могут быть предъявлены кредиторские претензии. Нотариус все это по регистрам проверит и, в случае опасности, остановит сделку", - поделился он.

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