Фото ⟩ Платья, пистолет и говорящий голубь: в Риге с аншлагом прошли спектакли Ренаты Литвиновой

Галерея: В Риге с аншлагом прошли спектакли Ренаты Литвиновой "Кактус"

Рассказывать про "Кактус" оказывается просто и трудно одновременно. Несмотря на общественную позицию (Литвинова осудила вторжение РФ в Украину и покинула Россию), никакой актуальности в бытовом смысле в этом спектакле нет - это то самое мифическое "искусство вне политики" про любовь, о котором так много говорят. Любопытно, что Россия за время 30-летней карьеры Литвиновой умудрилась пережить несколько метаморфоз, в том числе - совершенно монструозных. Актриса же так и оказалась верна собственным снам, хоть и покорила этим многих "чисто русских" кинорежиссеров - Александра Митту, Алексея Балабанова, Константина Мурзенко и других.

"Кактус" - плоть от плоти еще одна работа Литвиновой, очередное звено в цепи ее самоповторов со всеми излюбленными инструментами, фокусами и игрушками. Вычурные платья, показная загадочность, пространные разговоры про любовь, сказки, сны и внезапное (само-)убийство - созданная актрисой Вселенная работает на одном и том же топливе с середины 90-х, когда ее привела в кино легендарная Кира Муратова, вместе с которой они сделали 6 полнометражных фильмов. "Кира научила меня прощать. И быть женщиной-режиссером - тоже научила она. Она - мой университет, который длился 30 лет", - говорила актриса о своем менторе.

И не зря - именно кино поглотило Ренату с головой. Даже театр в "Кактусе" периодически превращается в кинотеатр: с небес опускается экран, а темноту зала прорезает луч кинопроектора. Тогда острее всего ощущаешь, что все "чудо-юдство" Литвиновой куда естественнее выглядит в кино, а если конкретнее - в коротких этюдах или клипах. Лучший пример тому - музыкальное видео "Мы разбиваемся" для соратницы и подруги Литвиновой - Земфиры.

Музыка рок-певицы в спектакле также появляется, а ближе к концу представления звучит даже ее голос - песня, записанная специально для "Кактуса". По иронии, именно тогда созданная Литвиновой мечтательная иллюзия наконец с грохотом рассыпается, потому что невозможно избавиться от ощущения, что песня Земфиры на те же темы одиночества и ожидания любимого, справилась с той же задачей куда талантливее, понятнее и, что главное - короче, чем целый спектакль Литвиновой.