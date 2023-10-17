За уклонение от уплаты долгов будет взыскиваться 10% от минимальной зарплаты

Ожидается, что от предлагаемых поправок выиграют как должники, так и взыскатели. Должники будут сохранять больше денежных средств по делам о взыскании алиментов, по делам о взыскании убытков или возмещении вреда, причиненного телесным повреждением, повлекшим увечье или иной ущерб здоровью, либо смерть, либо о возмещении вреда, причиненного уголовным преступлением или административным правонарушением, путем принудительного исполнения решений, принятых в рамках производства по делам об административных правонарушениях. Таким образом, ожидается, что должник будет мотивирован на получение легального дохода, а не на фиктивное уменьшение своего официального дохода. Однако введение десятипроцентного удержания с доходов, не размер минимальной заработной платы после уплаты налогов, положительно скажется на сборах в целом, поскольку, согласно законопроекту, удерживать средства можно будет во всех случаях, когда у должника есть хоть какой-то доход.