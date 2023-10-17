За уклонение от уплаты долгов будет взыскиваться 10% от минимальной зарплаты

Для решения проблемы уклонения от уплаты долгов в условиях теневой экономики, во вторник, 17 октября, юридическая комиссия Сейма одобрила предложение Министерства юстиции разрешить взыскивать с должника 10% от минимальной месячной зарплаты, сообщает агентство LETA.
Как сообщила пресс-служба Сейма, поправками планируется изменить как модель расчета отчислений из трудового дохода, так и размер отчисления.
По данным Министерства юстиции, примерно каждый десятый житель Латвии испытывает трудности со своевременной оплатой своих долгов перед государством, частными кредиторами или поставщиками товаров и услуг, поэтому существует риск того, что эти люди захотят получать зарплату в конверте.
На данный момент удержания производятся до момента погашения долга с сохранением заработной платы и приравненных к ней выплат в размере минимальной зарплаты или ее половины. Размер вычетов дифференцируется с учетом вида задолженности. За каждого несовершеннолетнего ребенка-иждивенца должник сохраняет дополнительные средства в размере 15% минимальной месячной заработной платы. Поэтому возможны случаи, когда удерживать средства с зарплаты должника не представляется возможным.
Поправки к закону предусматривают, что если сумма заработной платы и приравненных к ней платежей, причитающихся должнику, не превышает минимальной зарплаты, то удержание производится в размере 10% независимо от способа взыскания. Если же заработная плата должника и приравненные к ней платежи превышают минимальную зарплату, то в зависимости от вида взыскиваемой задолженности удерживается 30%, 40% или 75% от суммы, превышающей минимальную зарплату.
В то же время должникам, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, удержание в размере 10% от месячной зарплаты планируется снизить на 2% за каждого ребенка, обеспечив таким образом более высокую часть выплачиваемой зарплаты.
Ожидается, что от предлагаемых поправок выиграют как должники, так и взыскатели. Должники будут сохранять больше денежных средств по делам о взыскании алиментов, по делам о взыскании убытков или возмещении вреда, причиненного телесным повреждением, повлекшим увечье или иной ущерб здоровью, либо смерть, либо о возмещении вреда, причиненного уголовным преступлением или административным правонарушением, путем принудительного исполнения решений, принятых в рамках производства по делам об административных правонарушениях. Таким образом, ожидается, что должник будет мотивирован на получение легального дохода, а не на фиктивное уменьшение своего официального дохода. Однако введение десятипроцентного удержания с доходов, не размер минимальной заработной платы после уплаты налогов, положительно скажется на сборах в целом, поскольку, согласно законопроекту, удерживать средства можно будет во всех случаях, когда у должника есть хоть какой-то доход.
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