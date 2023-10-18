У мужчины после употребления грибов на спине появилась необычная сыпь. Почему?

72-летний мужчина приготовил и съел еду, содержащую грибы шиитаке (Lentinula edodes), а через два дня у него на спине появилась красная сыпь, которая так сильно чесалась, что он не мог спать. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The New England Journal of Medicine, в больнице врачи осмотрели его и обнаружили на его теле красные, опухшие и воспаленные линии, похожие на травмы от кнута.

Врачи быстро исключили дермографизм - сосудистый рефлекс, вызывающий появление розовых опухших полос на коже и предполагающий нарушение функции вегетативной нервной системы. Лимфоузлы мужчины также не были увеличены, что могло бы указывать на вирусную или бактериальную инфекцию.

В итоге, учитывая то, что мужчина ел в последние несколько дней, врачи поставили ему диагноз так называемый "дерматит шиитаке", вызывающий особую сыпь на теле.

Фото: The New England Journal of Medicine ©2023

О дерматите шиитаке впервые было сообщено в 1977 году, и он наиболее распространен в Азии, где грибы шиитаке едят регулярно. Правда, случаи наблюдались и в других странах мира.

Дерматит шиитаке вызван содержащимся в грибах углеводом лентинаном, выделяющим химические вещества, которые, в свою очередь, вызывают воспаление. Сыпь обычно появляется через два-три дня после употребления грибов. Следует отметить, что лентинан при нагревании разрушается, поэтому правильно приготовленные грибы шиитаке не могут вызвать такое воспаление.

Обычно дерматит шиитаке проходит сам, однако, чтобы справиться с симптомами, пациенту можно принимать и противовоспалительные препараты. В данном случае мужчине прописали лекарства, и через две недели зуд почти прошел, хотя на спине остались более темные пятна, которые часто возникают после воспалений на коже.

Врачи посоветовали мужчине в дальнейшем тщательно запекать или варить грибы шиитаке. Они также надеются, что это исследование привлечет внимание к проблеме и люди будут готовить более тщательно.