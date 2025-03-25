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В небе над Латвией наблюдалось впечатляющее явление

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След от ракеты SpaceX
След от ракеты SpaceX Фото: Kristiāna Raimonda

Вечером в понедельник, 24 марта, во многих частях Европы, включая Латвию, в небе можно было наблюдать необычные сине-белые спирали света. Это явление возникло при запуске ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщил метеоролог Том Брицис в Facebook.

"Вчера (24 марта) поздно вечером в латвийском небе была видна спираль из газов от второй ступени ракеты-носителя компании SpaceX. Газы и конденсат высоко над землей освещаются солнцем, поэтому они ярко светятся в ночном небе. Подобное явление наблюдается в Латвии уже второй раз, но в других странах оно встречается чаще, поскольку траектории ракет-носителей реже пересекают наш регион. Прошлым вечером явление было видно на большей части Европы", - объясняет Брицис.

Он приложил к посту фотографию, сделанную в Лиепае Хенрийсом Силениексом.

В свою очередь, в Вентспилсе это природное явление запечатлела Кристиана Раймонда, которая была поражена увиденным.

След от ракеты SpaceX
След от ракеты SpaceX Фото: Kristiāna Raimonda

Известно, что ракета Falcon 9 компании SpaceX была запущена 24 марта из Флориды.

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