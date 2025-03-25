В небе над Латвией наблюдалось впечатляющее явление

"Вчера (24 марта) поздно вечером в латвийском небе была видна спираль из газов от второй ступени ракеты-носителя компании SpaceX. Газы и конденсат высоко над землей освещаются солнцем, поэтому они ярко светятся в ночном небе. Подобное явление наблюдается в Латвии уже второй раз, но в других странах оно встречается чаще, поскольку траектории ракет-носителей реже пересекают наш регион. Прошлым вечером явление было видно на большей части Европы", - объясняет Брицис.