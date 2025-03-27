Видео В Тукумском крае в гнездо вернулся первый аист

Прямая трансляция из гнезда, организованная Латвийским фондом природы (LDF) и Sadales tīkls, показывает, что аист провел там ночь, но утром улетел.

"Аисты вернулись! Первые гости были замечены нашей камерой в прямой трансляции у гнезда вчера поздно вечером. Мы надеемся, что птицы решат заселиться в гнездо и в этом году, и мы будем ожидать вылупления нескольких маленьких аистов", - сообщает Sadales tīkls в социальной сети Facebook.

16 мая прошлого года в гнезде белого аиста вылупились первые два аиста, а позже к ним присоединился и третий.

Размер многолетнего гнезда белого аиста может достигать 1,5 м в диаметре, а его вес может колебаться от 500 кг до двух тонн. Объект такого масштаба может представлять серьезную угрозу линии электропередачи, вызывая повреждение инфраструктуры и незапланированные отключения электроэнергии для большого количества людей.

Прямую трансляцию LDF можно посмотреть на сайте Sadales tīkls и на канале LDF на YouTube, а также на портале Dabasdati.lv и на сайте LDF (раздел "Прямые трансляции"). LDF уже более 10 лет осуществляет прямые трансляции природных явлений в Интернете, но это первая камера, техническая система которой установлена ​​на активной опоре воздушной линии электропередачи. За последнее десятилетие наблюдение за птицами в прямом эфире приобрело широкую популярность во всем мире, и за прямой трансляцией белых аистов следят заинтересованные люди не только из Латвии, но и из других стран.

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