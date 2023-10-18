Абу Мери допускает участие государства в капитальных долях региональных больниц

По словам политика, Министерство здравоохранения оценивает ситуацию во всех региональных больницах, так как у многих из них образовались долги и не хватает средств.

По мнению министра, необходимо оценить эффективность управления сетью больниц, и после этого можно будет принять решение, как государство может включиться в работу этих больниц. Абу Мери предполагает, что государство может перенять определенную часть капитальных долей региональных больниц, что поможет более эффективно организовать сотрудничество региональных больниц и позволит государству принять решение об изменениях в системе.

Абу Мери подчеркнул, что стране необходимо, чтобы качественные услуги здравоохранения были доступны и за пределами Риги, а не только в университетских больницах, которые перегружены.

Как сообщалось, министр здравоохранения отправляется с регулярными визитами в больницы, чтобы ознакомиться с их деятельностью, инвестициями в инфраструктуру и совершенствование качества услуг по всей Латвии.

После визита в Даугавпилс Абу Мери попросил ответственных за управление капитальными обществами оценить возможности перевода Даугавпилсской региональной больницы в управление государства.