В Екабпилсе немного снизят тариф на теплоэнергию

Тариф на теплоэнергию Jēkabpils siltums с 1 октября этого года снизился до 63,61 евро за мегаватт-час (МВт/ч), или на 22,8%, а с декабря его планируется снизить до 61,34 евро за МВт/ч.

Изменение тарифа связано с изменением цены топлива - щепы, закупленной тепловой энергии и природного газа, поясняет компания.

При этом с 1 октября 2024 года планируется повысить конечный тариф до 76,60 евро за МВт/ч.

Jēkabpils siltums - предприятие самоуправления Екабпилсского края. Его оборот в 2022 году составил 6,59 млн евро, а прибыль - 0,69 млн евро.