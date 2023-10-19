Latvenergo выплатит государству дополнительные дивиденды в размере 18,5 млн евро

Выплаченные дополнительные дивиденды будут направлены на снижение чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.

Как сообщалось, на очередном собрании акционеров Latvenergo 11 мая этого года было решено выплатить государству 133,991 млн евро в виде дивидендов из прибыли прошлого года, а оставшуюся часть прибыли в размере 75,37 млн евро было решено зачислить в нераспределенную прибыль.

Оборот Latvenergo в 2022 году увеличился в 2,1 раза и составил 1,231 млрд евро, а прибыль компании выросла в 2,6 раза и достигла 209,362 млн евро.