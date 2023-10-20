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"Рижская конференция 2023": день первый

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"Рижская конференция 2023"
"Рижская конференция 2023" Фото: Liene Leonoviča/Rīgas konference 2023/LATO

20 и 21 октября в Латвийской национальной библиотеке проходит форум по внешней политике и безопасности "Рижская конференция 2023". RUS TVNET вел прямую трансляцию информационно-аналитических дискуссий.

Основную часть конференции открыл Президент Латвии Эдгар Ринкевич. В своем выступлении он упомянул осуждение президентом США Джо Байденом бывшего президента Дмитрия Медведева за то, что тот назвал страны Балтии "балтийской провинцией" России, в то время как на самом деле они являются членами НАТО.

На конференции также выступили еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. После этого состоялись панельные дискуссии по вопросам европейской безопасности, военной стратегии НАТО после вторжения России в Украину, достигнутого на саммите НАТО в Вильнюсе прогресса и российского империализма.

С 2006 года конференция является одной из важнейших площадок для дискуссий по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря.

Рижская конференция организована Латвийской трансатлантической организацией (LATO), Министерством иностранных дел и Министерством обороны Латвии в тесном сотрудничестве с отделом публичной дипломатии НАТО, Представительством Еврокомиссии в Латвии и Фондом Конрада Аденауэра. Конференцию поддерживают Посольство США в Латвии, Посольство Грузии в Латвии, Посольство Израиля в Латвии, Посольство Канады в Латвии, Посольство Турции в Латвии, Посольство Германии в Латвии, Представительство Совета министров Северных стран в Латвии и Рижская дума.

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